Zelda Williams gör BDSM-serie

Zelda Williams, dotter till den avlidna skådespelaren Robin Williams, gör en ny tv-serie. Serien baseras på hennes kortfilm "Shrimp" , som handlar om en rad Los Angeles-kvinnor som har BDSM som yrke, skriver Variety

Produktionsbolaget jämför den kommande serien med bland annat Netflix-succén "Orange is the new black" och Amazons "Fleabag". Williams ska såväl skriva som regissera och producera serien, och dessutom själv spela en av rollerna.

Det är ännu inte känt på vilken kanal serien ska sändas.