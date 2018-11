Norlings största stund

Vägen har varit lång och krokig. Men till slut står Rikard Norling på Guldfågeln arena med sitt största fotbollsminne som tränare. Här är guldtränarens resa till AIK:s tolfte SM-guld.

Han var 28 år när han ledde AIK mot Arsenal på Wembley i gruppspelet i Champions League hösten 1999. Huvudtränaren Stuart Baxter var avstängd efter det klassiska utbrottet "This is the fucking Champions League – not amateur football. Please take your responsibility" mot domaren Alain Sars hemma på Råsunda i mötet med Barcelona.