Michael Moore höll sitt avbrutna Oscarstal

Fakta

Född: 1954 i Flint i USA.

Bakgrund: Studerade journalistik vid universitet i Michigan-Flint och började senare göra film. För att finansiera sin första film "Roger och jag", som kom 1989 anordnade han bland annat bingospel i sitt bostadsområde. Hans riktigt stora genombrott som filmare kom 2002 med "Bowling for Columbine", om skolmassakern i Columbine 1999 och dess efterspel. 2004 hade "Fahrenheit 9/11" biopremiär och blev snabbt en av världens mest inkomstbringande dokumentärfilmer.

Har sedan dess blivit en av USA:s mest uttalade kritiker mot president Donald Trump och har bland annat satt upp enmansföreställningen "The terms of my surrender" (Villkoren för min kapitulation) på Broadway. 2018 släpptes hans dokumentär om Trump, "Fahrenheit 11/9".