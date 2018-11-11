Papporna på frammarsch – men långsamt

Mest och minst jämställda kommuner
Mest jämställda kommunerna i uttag av föräldrapenning:
1. Dorotea (kvinnor 62,6 %, män 37,4 %)
2. Högsby (kvinnor 64,7 %, män 35,3 %)
3. Umeå (kvinnor 65,3 %, män 34,7 %)
4. Härryda (kvinnor 65,5 %, män 34,5 %)
5. Norsjö (kvinnor 65,8 %, män 34,2 %)
6. Vaxholm (kvinnor 66,1 %, män 33,9 %)
7. Skellefteå (kvinnor 66,1 %, män 33,9 %)
8. Ekerö (kvinnor 66,2 %, män 33,8 %)
9. Knivsta (kvinnor 66,4 %, män 33,6 %)
10. Täby (kvinnor 66,7 %, män 33,3 %)
Minst jämställda kommunerna i uttag av föräldrapenning:
1. Perstorp (kvinnor 78,4 %, män 21,6 %)
2. Vingåker (kvinnor 78,1 %, män 21,9 %)
3. Haparanda (kvinnor 78 %, män 22 %)
4. Norberg (kvinnor 77,5 %, män 22,5 %)
5. Eda (kvinnor 77 %, män 23 %)
6. Torsby (kvinnor 76,8 %, män 23,2 %)
7. Åsele (kvinnor 76,6 %, män 23,4 %)
8. Färgelanda (kvinnor 76,5 %, män 23,5 %)
9. Strömstad (kvinnor 76,5 %, män 23,5 %)
10. Klippan (kvinnor 75,9 %, män 24,1 %)