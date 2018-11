Det har nu gått drygt ett år sedan min mamma fick en demensdiagnos på lasarettet i Ystad. Som gammal sjuksköterska och med demens i släkten sökte hon tidigt vård på minnesmottagningen i Ystad.

Min mamma fick diagnosen i augusti 2017. Under samma tid, utan att veta att hon faktiskt fått en diagnos och hur illa det var (svår till medelsvår, 4-5 på Bergers 6-gradiga skala), hade jag börjat prata med biståndshandläggaren i deras hemkommun för att få hjälp till mina föräldrar i hemmet. Jag försökte samtidigt hitta någon form av äldreboende dit båda mina föräldrar skulle kunna flytta, min pappa är 80 men klar i knoppen. Alla kommuner måste kunna erbjuda parboende men i praktiken verkar inte detta vara något som erbjuds.

Min mamma blev gradvis sämre och för min pappas del så innebar detta att allt ansvar flyttades över på honom inklusive demensvård i hemmet. Min mamma kunde inte sova på nätterna vilket innebar att min pappa inte fick sova. Hon var ständigt orolig och ville gå ut men eftersom min pappa inte orkar gå längre sträckor blev det svårt.

Jag försökte få hjälp med aktivering i form av fysisk aktivitet via biståndshandläggaren. Min andra förfrågan gällde matlagning eller matdistribution. Det har alltid varit min mamma som ansvarat för matinköp och matlagning och det syntes tydligt att hon tappat mycket vikt. Matdistribution avslogs med hänvisning till att min pappa var frisk och kunde stå för matlagningen. Teoretiskt ja men i praktiken nej.

Under hela hösten var jag hos mina föräldrar två gånger per vecka, hjälpte dem att handla och med matlagning. Jag läste på om demens och om den bromsmedicin min mamma fick. Min mamma gick under den här tiden ner 20 kilo i vikt och jag förstod att detta troligtvis berodde både på sjukdom och medicinering. För demenspatienter är det extra viktigt att få ett balanserat näringsintag för att inte påskynda sjukdomsförloppet.

Min mamma blev mer och mer orolig, drog ut allt innehåll i garderoben, satt på spisen och gick därifrån etcetera. Min bror och jag turades om att göra ”akututryckningar” för att åka ner och lugna min pappa och försöka hjälpa till så gott det gick under hela den här tiden.

I december tog jag kontakt med biståndshandläggaren igen eftersom situationen då var ohållbar. Min mamma hade slutat med bromsmedicinering eftersom hon tyckte att hon fick huvudvärk. Den bromsmedicin min mamma fått var ett plåster som fästs på huden och ska bytas en gång per dygn. Det är viktigt att inte sätta på mer en ett plåster eftersom en överdos kan leda till döden. När jag läste detta blev jag riktigt orolig. Instruktioner om medicin och hantering hade lämnats till en dement person och en 80-årig man med nedsatt hörsel.

Jag kontaktade minnesmottagningen och påtalade hanteringen med plåsterbyte och efter detta fick vi beslut på att det framöver skulle skötas av distriktssköterskan.

I början av februari 2018 gjordes äntligen ett hembesök hos min föräldrar och då förstod man att det nog var ganska illa. Min mamma fick erbjudande om en lägenhet på demensboende. De vill flytta henne samma vecka (detta var på onsdagen eller torsdagen) och bokade hämtning på fredagen. Min pappa ringde och berättade om den planerade flytten. Han hade inte hunnit smälta beskedet och var både ledsen och upprörd. Jag blev ledsen, upprörd och rent ut sagt förbannad! Bara tanken att komma och hämta min mamma en fredag eftermiddag för att köra och lämna henne i en tom lägenhet på ett äldreboende är inte värdigt varken för frisk eller demenssjuk.

Jag kontaktade föreståndaren på boendet som hade full förståelse för att vi ville vänta och få saker på plats innan flytten. Vi var välkomna dit att ställa i ordning före inflyttningen. Min bror och jag ordnade med flytten och min mamma flyttade in kommande vecka.

Det senaste året har nog varit ett av de mest påfrestande i mitt och min brors liv. Att se sin mamma ätas upp av sjukdomen är såklart det absolut värsta men att samtidigt behöva jaga och diskutera med äldreomsorgen är bedrövligt. När jag läser politikerutspel att ”vi ska bygga trädgårdar till våra demenssjuka” så brinner alla säkringar på en gång. Börja med att se till så processerna funkar för demenssjuka idag, att man kan få hjälp som anhörig utan att behöva läsa Fass och socialtjänstlagen för att förstå vilka rättigheter våra gamla har. Sist men inte minst: bygg värdiga äldreboenden och låt dem få möjlighet att bo tillsammans! Om man levt tillsammans hela sitt liv är det grymt att bli separerade den sista tiden. Min pappa har drabbats av anhörigsjuka – något jag inte visste fanns för ett år sedan. Sedan funderar jag på hur det går för dem som inte har någon anhörig som kan slåss?

Elisabeth Christensson

Elisabeth Christensson bor i Torna Hällestad och njuter varje dag av närheten till naturen. Familj bestående av sambo, vuxen son, katt och 2 schäfrar. Jobbar med digital kommunikation på Tetra Pak i Lund.