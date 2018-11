Fakta

1. Varför valde Katarina Frostenson att inte medverka i den första advokatutredningen?

– Det har att göra med hur hon själv ställdes utanför och blev behandlad. Hon blev utestängd från kommunikationen på ett mycket smärtsamt sätt och då är det väldigt lätt att man vänder ryggen till och säger "jag vill inte ha med det här att göra", säger Anders Olsson.

2. Ni är försiktiga när ni beskriver händelseförloppet kring den förra advokatutredningen, men man får ändå en känsla av att ni anser att skulden ligger hos dem som höll i tyglarna i Akademien tidigare. Är det så?

– Är man inte van vid att hantera den här typen av känsliga och komplicerade situationer så kan man bli stressad och då ligger det nära till hands att man låter sig drivas av ovidkommande hänsyn. "Hur bråttom är det?", "vad förväntas av mig?", man blir inte tillräckligt "astute" som det heter på engelska, kan inte stå stadigt i det här och hålla rätt intressen för ögonen, säger Eric M Runesson.

– Man kanske inte heller ska underskatta de opinioner som fanns då och som var oerhört starka. Det kan också ha spelat en stor roll i att trappa upp tempot i processen. Det blev en stress som påverkade alla som arbetade här i Akademien påtagligt, säger Anders Olsson.

3. Är det resolutionen till Frostenson som i en förlängning har orsakat Jayne Svenungssons avhopp från Akademien?

– Jag vill inte gå in på det, hon får själv redogöra för sina motiv för att träda ut ur Akademien. Det beslut hon tog gick ganska fort. Men jag kan bara generellt säga att vi har varit under extrem press under hela året och det har naturligtvis inte varit rolig för en ny ledamot att komma in mitt i den här striden. Det kan jag tro har spelat in här, det måste ha varit ganska förfärligt, säger Anders Olsson.