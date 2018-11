Därför brinner det så ofta i Kalifornien

1. Klimatförändringarna

Kalifornien ligger i en subtropisk högtryckszon och under sommaren faller i princip inget regn alls. Den periodiska torkan gör att delstaten redan löper stor risk för bränder, men klimatförändringarna förvärrar situationen, enligt Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms universitet.

– Kalifornien är ett av de områden där man väntas få ökad frekvens av torka. Risken för ökad skogsbrand är naturligtvis stor om man har ett så torrt område som Kalifornien har redan från början, säger han till TT.

Skogs- och markbränderna ser ut att inträffa allt tätare. Nio av de tio största sedan branden i Los Angeles 1933 har brutit ut under 2000-talet, varav fem efter 2010, skriver The New York Times