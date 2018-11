Little Dragon vill tappa bort sig i musiken

Det internationella Göteborgsbandet Little Dragon släpper nytt – i kärlekens tecken. "Lover chanting" är deras första ep någonsin. – Det känns lite opretentiöst på ett ganska skönt sätt, säger sångerskan Yukimi Nagano.

De är mer kända i USA och England än i Sverige, men spelar fortfarande in all musik hemma i Göteborg. Det elektroniska bandet Little Dragon är tillbaka – den här gången har de för första gången satsat på en ep i stället för ett album.