Malmöljud djupdyker i Malmös musikscen

Malmös musikliv har länge hyllats som vitalt med sina många scener och band. Men hur är läget egentligen hösten 2018? När de stora musikgalorna skulle prisa svensk musik i början av året hade varken P3 Guld eller Grammis en enda musiker idag bosatt i Malmö bland de nominerade.

Vad säger det om Malmö som musikstad? Kanske inget. Kanske mycket.

2011 vann Malmöbandet This is Head P3 Guld-priset för Årets pop och då pratades det om den psykedeliska Malmöscenen vitt och brett. Idag är This is Heads basist Tom Malmros bosatt i Stockholm och ser Malmö som ett typiskt minstabarn. ”Stockholm är det äldsta barnet som tänker mycket på det kommersiella. Göteborg är mellanbarnet. Men Malmö är yngsta barnet som skiter i reglerna och gör som den vill”, säger Tom Malmros.

När Dygnet Runt nu sjösätter serien ”Malmöljud 2018” har vi pratat runt med många krafter i stans musikliv. Och många säger att det känts som att Malmö varit inne i lite av en svacka som man nu tagit sig ur. Stans hiphopscen har under året släppt starka plattor med Ozzy, Jëlly, Leslie Tay, Guleed som även fått genomslag på riksplanet. Malmösångaren Paul Rey har fortsatt stora framgångar efter Snoop Dogg-samarbetet och har över en miljon unika lyssnare på Spotify senaste månaden. Ser man på indiescenen turnerar band som Hater, Echo Ladies, Fews, Crying Day Care Choir, Alice Boman, Summer Heart, Hey Elbow, Adam Evald och många fler runt om i Europa samtidigt som medlemsklubben Plan B hyllas som det viktigaste som hänt musikscenen i Malmö på flera år. Malmömusikern DJ Seinfelds debutalbum utsågs till ett av 2017 års bästa i världen i amerikanska tidningen Rolling Stone. Häromdagen utsågs den unga jazzkvartetten We Float från Malmö till Sveriges bästa jazzgrupp på Jazzkatten-galan i Stockholm.

Det finns mycket intressant att berätta om i Malmös musikliv just nu, så de kommande dagarna ska vi djupdyka i stans musikscen och ta pulsen på det mest intressanta.