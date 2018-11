Microsoft köper Inxile och Obsidian

Microsoft studios fortsätter att köpa upp spelutvecklare. Senast i raden blir Inxile Entertainment och Obsidian Entertainment.

Inxile gör olika rollspel, bland annat "Bad tale" och "Wasteland". Obsidian är kanske mest känt för "Star wars: Knights of the old republic 2".

– Spel blir större och produktionsvärdena ökar. För att vara helt ärlig så blir det svårare och svårare för oss att göra de spel vi vill göra, säger Chris Parker vid Obsidian i ett videoklipp som bolaget publicerat, och tillägger att det var absolut nödvändigt att hitta en partner som kan ge bolaget finansiell uppbackning.

Microsoft har nu 13 spelutvecklare.