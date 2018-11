Norsk budget kan bli bakslag för gränshandel

Fakta

Världsmarknadspriset på råolja har på ett år lyft från nivåer kring drygt 60 dollar till höstens toppar över 80 dollar per fat. Den norska kronan har följt med uppåt, från bottennapp under den svenska kronan i slutet av 2017 till toppar på 1:11 svenska kronor per norsk krona.

Den norska kronan har även stärkts mot den svenska då Norges centralbank har kunnat föra en stramare penningpolitik än Riksbankens rekordlåga styrränta på minus 0,50 procent och stödköp.

Den starkare norska kronan ökar köpkraften för norska kunder i den så kallade gränshandeln på den svenska sidan av gränsen mot Norge.