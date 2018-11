Röda mattan dras in på grund av bränder

Netflix ställer in sitt röda mattan-evenemang i samband med filmfestivalvisningen av filmen "The ballad of Buster Scruggs", av hänsyn till offren för bränderna som rasar i Kalifornien.

Evenemanget skulle äga rum i Los Angeles på filmfestivalen AFI, där filmen ändå kommer att visas som planerat, rapporterar Variety

Även Paramount har ställt in röda mattan-evenemanget kring "Instant Family", med Mark Wahlberg, till följd av bränderna.