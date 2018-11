Stort intresse för Avicii-gudstjänst

Över 1 000 personer har tackat ja och 8 000 har anmält sitt intresse för en kommande mässa med Avicii i fokus på fredag, den 16 november. På grund av det stora intresset firas mässan ytterligare en gång samma kväll, skriver Hedvig Eleonora församling i eventet på Facebook.

Tanken med mässorna är att hedra minnet av Avicii genom att spela hans musik, skriver församlingen.

Avicii, vars riktiga namn var Tim Bergling, avled i april i år, 28 år gammal. Då var han en av världens mest kända dj:s och under tiden efter hans död hedrades han under minnesstunder och på konserter över hela världen. I Stockholm ringde kyrkklockorna i Aviciis hemförsamling hans låt "Wake me up" vid lunchtid i en hel arbetsvecka.