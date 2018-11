Blandade känslor för Carlhåkan Larsén när Schumann stod på repertoaren.

Francisca Skoogh KONSERT · KLASSISKT. Lunds kammarmusiksällskap. Magle konserthus 12/11.

Två uruppföranden stod på programmet i Magle konserthus vid måndagens kammarmusikafton. Båda tonsättarna har anknytning till regionen: Staffan Storm och Kent Olofsson. De fick flankera Claude Debussys tre ”Images II”, framställda i energiskt levande klangregi.

De bådas gemensamma impulsgivare visade sig vara ärkeromantikern Robert Schumann. Storm utgick från ett textfragment från Schumanns sjukdomsperiod (”Unbekanntes Blatt aus Endenicher Zeit”), stilistiskt igenkännligt som ett nytt utflöde av den äldre mästarens böljande tonglitter i hans pianofantasi C-dur. Till detta en nutida klanglig kontrapunkt med alternativa, vresiga eller vemodiga vinklingar – allt realiserat med både temperament och balans.

Kent Olofssons bidrag (”Play always as if in the presence of a master”) klingade extra originellt i det kammarmusikaliska sammanhanget. Här tillkom nämligen elektroakustiska inslag från ett förinspelat band. Francisca Skoogh var själv delaktig tillsammans med Olofsson i den kreativa uppläggningen (det ingår i hennes pågående doktorandarbete), ett sugande men dock statiskt brus, ibland påminnande om meditationsstämningar, någon gång förstärkt till dynamiska förhöjningar eller avspänt nertonat men utan någon attraherande spänning under de utmätta tolv minuterna.

Schumanns egen tonkonst intog scenen efter paus: pianosonaten fiss-moll, opus 11. Kompositören kan allt efter behag vara ömsom poetisk och patetisk, men ett rikt känsloutspel saknas aldrig. Francisca Skoogh är känd som en sensibel pianist, men nu valde hon en annan väg genom notkaskaderna: smattrande attacker. Man behöver visst inte spela Schumann mjäkigt. Men varför förväxla uttrycksfullhet med starka ackord och råa accenter?