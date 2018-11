Granqvist efter Fischers tal: ”Så trött på den här diskussionen”

Herrlandslagets lagkapten Andreas Granqvist är kritisk mot Nilla Fischers uppmärksammade tal på Fotbollsgalan.

– Det är orättvist. Känns som att man drar alla över en kant. Vi har gjort det vi kan men får ändå skit, säger Granqvist enligt Aftonbladet.

I direktsänd tv talade Nilla Fischer om orättvisor mellan kvinnor och män inom fotbollen.

– Och alla ni pojkar, killar och framför allt män: det är dags att komma in i matchen för jämställdhet är något som gynnar oss alla men det är något som vi måste göra tillsammans. Och helt ärligt: "we have no more fucks to give", sade Diamantbollenvinnaren.

Granqvist satt i publiken i Globen och upplevde att talet var riktat mot herrlandslaget.

– Jag står också för jämställdhet. Jag har två döttrar och en fru. Jag vill att de ska ha alla möjligheter att syssla med vad de vill. Det blir lite orättvist när man drar alla över en kant. Vi har gjort vårt (i herrlandslaget). Vi skrev på ett nytt landslagsavtal och där vi gick ner rejält i ersättning, säger ”Granen”.

– Det har inte kommit fram på ett bra sätt.

Granqvist lägger en del av skulden på förbundet.

– Jag är så trött på den här diskussionen. Den dyker upp varenda landslagssamling. Vi får ta skit när det borde vara förbundet som ska ta det. Vi har gjort det vi kan, även om det kan bli bättre.