This is Head spelar in ny ep och startar eget

Malmöbandet This is Head är tillbaka. I helgen gick de in i studion igen för att spela in en ep som ska släppas nästa år. Samtidigt startar bandmedlemmarna Tom Malmros och Henric Claesson det egna managementbolaget Outro för att jobba för andra artister.

Adam Jacobsson, Henric Claesson, Tom Malmros och Björn Wiking utgör This is Head. Bild: Joakim Lindberg Våren 2016 gjorde Malmöbandet This is Head en spelning i London. Sedan dess har bandet haft en paus och bara setts några gånger om året. Men nu har de gett sig in i studion igen lagom till bandets 10-årsjubileum. Efter genombrottet 2010 med P3 Guld-pris och ideliga lovord har This is Head färdats i olika riktningar, så även nu.