Andy Warhol och Louise Bourgeois till Moderna i Malmö nästa år

Andy Warhol, Louise Bourgeois och Carl Fredrik Reuterswärd blir föremål för utställningar på Moderna Museet i Malmö nästa år. Publiksuccén ”Warhol 1968” kommer till Malmö i vår med sina Brillo-boxar.

Moderna Museet i den före detta Rooseum-lokalen vid Ola Billgrens plats i Malmö kommer nästa år att stå värd för fem stora utställningar. Först ut är konstnären Carl Fredrik Reuterswärd som avled 2016 i Landskrona. Hans skulptur ”Non-violence” är välkänd över hela världen och står bland annat placerad utanför FN-huset i New York och vid Börshuset i Malmö. Utställningen på Moderna Museet kommer att fokusera på installationen Kilroy och en serie storskaliga teckningar som Reuterswärd gjorde efter sin stroke 1989 då han tvingades byta arbetshand från höger till vänster. Den 2 februari öppnar utställningen ”Alias: CFR” och pågår till den 5 maj.

Samma dag, den 2 februari, öppnar utställningen ”Blue is the color of your eyes” där verk ur Moderna Museets samling presenteras med speciellt fokus på fransk-amerikanska skulptören Louise Bourgeois. Den utställningen pågår till den 26 januari 2020.

På Moderna Museet i Stockholm har utställningen ”Warhol 1968” rönt stor framgång och nu flyttas den till Malmö i vår. Den 30 mars öppnar utställningen som kommer att ha fokus på 1968 och mordförsöket på Andy Warhol. Bland verken finns den välberömda ko-tapeten, de omdiskuterade Brillo-boxarna från 1964 och i Malmö även samtliga skivomslag som Warhol formgivit. ”Warhol 1968” stänger den 8 september.

Under sommaren blir det också en kortare utställning med de Malmöbaserade konstnärerna Majlis Agbeck och Johan Röing mellan datumen 25 maj och 29 september. När den utställningen slutar tar ”Människan och naturen” över i en internationell grupputställning.