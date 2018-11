Långa köer norrut på E6:an vid Glumslövs backar

Skyltbyte norr om Rydebäck skapar ringlande kö av bilar på E6:an. Och mängder av fordon på gamla vägen in mot Helsingborg.

Tre dagar av skyltarbeten på E6:an mellan Rydebäck och trafikplats Helsingborg södra ställer till problem. Under onsdagseftermiddagen ringlade sig kön norrut från Glumslöv hela vägen till avfarten mot Rydebäck. En av dem som fastnade var Magdalena Nour.

– Vi skulle varit i Helsingborg på en workshop klockan 13 men vi har stått i kön här nu en halvtimme för att ledas av från motorvägen, säger hon.

Förseningen innebär att workshopen nu fick ställas in och hon återvända till Malmö. Under hela vägen från Malmö fanns enligt henne ingen information om vad som skulle komma söder om Helsingborg. Något som irriterar henne lite.

– Vi ringde till polisen också men de visste inget, säger hon.

Bakgrunden är att Trafikverket under tre dagar under dagtid byter skyltar på bland annat motorvägen norr om Rydebäck. För att det arbetet ska kunna göras säkert stängs all trafik av i norrgående riktning. Trafiken leds av vid Rydebäck. Söderut är vägen öppen som vanligt.