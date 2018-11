We Float: ”Vi speglar vad som händer i vår generation”

De fick en chock redan när de blev nominerade till årets jazzgrupp på Jazzkatten-galan i Stockholm. Att de sen skulle gå och vinna priset var helt otänkbart. Men så blev det. Nu släpper Malmökvartetten We Float sitt nya album och har fått hela Jazzsveriges ögon på sig.

Tänk dig följande. En norsk familj boende i Snåsa norr om Trondheim där tre av fyra barn spelar bas. En av dem blir så less på Norge att hon vill plugga musik i Sverige. Hon träffar jazzpianisten Maggi Olin som inspirerar henne att söka till musiklinjen på Fridhems folkhögskola i skånska Svalöv. Så börjar sagan om Malmöbandet We Float.

För efter utbildningen på Fridhems söker Anne Marte Eggen in till Musikhögskolan i Malmö. Där börjar hon skriva musik som hon vill spela med någon. Hon tar kontakt med kursaren och sångerskan Linda Bergström och gör sin debutspelning i Sydsvenskans gamla personalmatsal på Segevång under en lunch.

– Sen tog vi mod till oss och frågade Fanny och Filip som gick året över oss, berättar Linda Bergström.

In kommer pianisten Fanny Gunnarsson och trummisen Filip Bensefelt och We Float är skapat. Ibland kör Anne Marte Eggen och Linda Bergström fortfarande själva under namnet We Float Duo.

– Ibland är det enklare att få spelningar när man är färre. Det är lättare att synka kalendrarna, säger Linda Bergström.

Synka kalendrar är en speciell sak när man spelar i så många band som det här gänget gör. Bandledaren Anne Marte Eggen är aktiv i åtta band just nu. Bland annat Ljom, Traveling John, Pahaska, Cure-A-Phobia. Linda Bergström är även med i Åkervinda, Touché och Ava. Fanny Gunnarsson har sin egna kvartett Fanny Gunnarsson Quartet och är också hon med i Cure-A-Phobia. Trummisen Filip Bensefelt spelar även med soulbandet Kaalm och r&b-allsångsbandet R&B Out Loud. Men att detta är Anne Marte Eggens huvudband är det inget snack om.

– Det här är mitt hjärtebarn. Det är väldigt personligt. Det är här jag lägger ner mest tid, omsorg och energi, säger hon.

Vad är det som gör just We Float speciellt?

– Att vi är fyra starka röster som kan kommunicera. Musiken är omsorgsfullt skriven till de här fyra rösterna och det gör det svårt om vi tar in vikarier. Vi har arbetat utifrån att alla får vara sin starkaste del, säger Linda Bergström.

– Jag tänker att melodierna och slingorna är ett tydligt kännetecken för We Float. Det är stämningsfullt, samtidigt som vi inte försöker passa in någonstans, säger Anne Marte Eggen.

Passa in ja. We Float lever i ett gränsland mellan pop och jazz. Bandnamnet är taget från en PJ Harvey-låt och musiken går i mer elektronisk än akustisk inriktning just nu. Så beskedet att We Float var nominerade till priset för årets jazzgrupp på Jazzkatten-galan på Fasching i Stockholm kom som en blixt från klar himmel.

– Vi kände mest att det var kul att vi fick komma dit, träffa folk och ha kul, säger Fanny Gunnarsson.

– Vi var helt säkra på att Goran Kajfes Subtropic Arkestra skulle vinna, säger Linda Bergström.

Galan hade precis börjat när konferencieren deklarerade att första priset att delas ut var till årets grupp.

– Jag hann tänka att det var tråkigt. Jag hade tänkt leva på hoppet längre in på kvällen. Nu skulle vi ju bli ledsna resten av kvällen istället, säger Linda Bergström.

– Jag tänkte tvärtom. Vad skönt nu kan vi släppa det här och gå och gratta Goran och sen dricka öl, säger Fanny Gunnarsson.

Men det blev inte så. Istället ropade prisutdelaren och jazzsångerskan Isabella Lundgren upp We Floats namn.

– För mig är det ett vakuum där. Jag hörde ingenting vad som hände. Sen var det bara ett fnisskalas, skrattar Anne Marte Eggen.

– I efterhand blev det ju perfekt för nu kunde vi leva som vinnare hela kvällen på Fasching, säger Fanny Gunnarsson.

Vad är er egen analys av att ett band som ni kan utses till årets jazzgrupp?

– Kanske att svensk jazz och radio vill bredda bilden av vad jazz är. Det har ju funnits en tradition att premiera andra kvaliteter inom jazz. Nu är det kanske dags för något annat, säger Fanny Gunnarsson.

– Det är ju trots allt 2018, inte 1960. Vi speglar vad som händer i vår generation, säger Anne Marte Eggen.

– Det vore ju konstigt om en genre som jazz som handlar om nyfikenhet och improvisation hade stått still och inte utvecklats, säger Linda Bergström.

Vad betyder utmärkelsen för We Float?

– Ett erkännande att vi är på rätt spår, säger Linda Bergström.

– Vi har ju ett lägligt skivsläpp nu som vi hoppas uppmärksammas lite mer tack vare detta, säger Linda Bergström.

Den nya skivan ”What’s really real” släpptes förra veckan och spelades in i januari. Nu är bandet i replokalen för att lära sig spela låtarna live. Det är ju svårt att spela alla pålagda instrument samtidigt. Den 26 november väntar releasefest på Inkonst och då kommer flera av skivans gästmusiker att spela med We Float.

– Det här blir konserten vi alltid har velat göra, säger Linda Bergström.

We Float väljer ”Mitt Malmöljud 2018”:

Anne Marte Eggen: Hey Elbow, Guds Pengar, Kluster, CB3, Brigaden och Eveliina Pink

Linda Bergström: Perssons sexa

Filip Bensefelt: Vindla och Tingsek.