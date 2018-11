DUP:s ståndpunkter framförda till May

Arlene Foster, ledare för det nordirländska unionistpartiet DUP, säger att hon har haft ett "uppriktigt möte" med Storbritanniens premiärminister Theresa May under kvällen. Irlands premiärminister Leo Varadkar är glad att Storbritanniens regering godkänt utkastet till ett brexitavtal.

Under mötet med Foster informerades premiärminister May om DUP:s åsikter kring det utkast till utträdesavtal ur EU som godkändes av regeringen under onsdagskvällen.

"Hon är fullt medveten om vår ståndpunkt och våra åsikter", twittrar Foster efter mötet, som varade i nästan en timme.

Den svåraste frågan i brexitsamtalen har varit den om hur gränsen mellan EU-medlemslandet Irland och brittiska Nordirland ska hanteras.

Motståndet mot en uppgörelse är starkt hos DUP, vars stöd är nödvändigt för att ge May en majoritet i underhuset i det brittiska parlamentet.

Parlamentsledamoten Sammy Wilson från DUP tror att många kommer att bli upprörda av utkastet som regeringen godkänt.

– För att använda (Mays) egna ord, inget avtal är bättre än ett dåligt avtal, och jag tror att underhuset kommer att ge sin dom när det till slut är upp till dem, säger han till BBC.

Irlands premiärminister Leo Varadkar välkomnar däremot utvecklingen och anser att landet uppnådde alla de viktigaste punkterna i brexitutkastet. Vid en presskonferens säger han att det faktum att texten godkändes av den brittiska regeringen var ett "avgörande framsteg" och gjorde onsdagen till en av de bästa dagarna i hans karriär.

Utkastet ger "tillfredsställande" resultat på nationellt viktiga frågor, bland annat att skydda fredsprocessen, Långfredagsavtalet, handeln, jobben och ekonomin, säger Varadkar på en presskonferens.