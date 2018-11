Hirasawa: "De vill ha det exotiska med mig"

Fakta

Maia Hirasawa föddes 1980 i Stockholm.

Hon slog igenom 2007 med låten "And I found this boy" och albumet "Though, I'm just me".

Maia Hirasawa har nått stora framgångar i Japan med låtarna "Boom" och ”It doesn’t stop”. Hon har skrivit musik på svenska, engelska och japanska. Hennes första svenska album "Vacker och ful" släpptes 2016.

Nu är hon ep-aktuell med "Det är som det är".

Spelningar: 29/3 Stockholm, 30/3 Göteborg, 31/3 Malmö.