Efter att Stefan Löfven (S) avsatts som statsminister och Ulf Kristersson (M) fått nej från riksdagen att bilda regering är det nu dags för Centerpartiledaren Annie Lööf att sondera möjligheterna för att Sverige ska kunna få en regering under hösten.

Kanske kan Lööf luckra upp en del av de låsningar som i dagsläget ser ut att helt förlama processen, inte minst genom den planerade taktiken att få upp politiska sakfrågor på bordet. Men ska något förändras under veckan som Lööf har på sig måste en annan partiledare ta sitt ansvar och på riktigt kliva in i diskussionerna: Stefan Löfven.

Socialdemokraternas valrörelse fokuserade i mångt och mycket på en sak, och det var inte den egna politiken.

I riktade annonser på nätet, i partiledardebatter och i var och varannan mening från Stefan Löfven (S) trummades två frågor in: Kan väljarna lita på Centerpartiet och Liberalerna? Kan väljarna vara säkra på att alliansen inte ger SD inflytande för att kunna ta makten?

Hur den socialdemokratiska kampanjen mot Annie Lööf och Jan Björklund (L) påverkade väljarna är omöjligt att veta, men den lyckades åtminstone rita upp spelplanen för höstens turer kring regeringsbildningen.

I två månader har svensk politik präglats av uppfattningen att det är just C och L som sitter på nycklarna till regeringsmakten. I och med onsdagens nej i statsministeromröstningen om Ulf Kristersson borde alla frön av tvivel på de liberala löftena om att inte bilda regering med stöd av SD vara bortblåsta. Därmed borde också – trots Lööfs sonderingsuppdrag – kraven lyftas från C och L att ensamma ansvara för att sy ihop en regering.

Efter den höga tonen i valrörelsen har Socialdemokraterna varit märkbart tysta, och närapå ointresserade, av turerna kring regeringsbildningen. Det har förstås haft sina skäl. Dels att i lugn och ro låta alliansen bråka, och splittras, inför öppen ridå. Dels utifrån taktiken – inte helt olik den som förre statsministern Fredrik Reinfeldt (M) brukade ägna sig åt – att låta de andra partiledarna käbbla klart innan Löfven själv kliver fram och sätter ned statsmannafoten.

Frågan är när det ska ske. För det börjar bli dags.

"Nu är Sverige i precis det läge som vi har varnat för", sade den socialdemokratiska partiledaren efter sitt möte med talmannen på torsdagen. Utan att ge några närmare lösningar på det problem som han, med tanke på att mantrat upprepats i flera år, borde ha skänkt både en och två tankar.

De besked Stefan Löfven hittills har gett är att han vill fortsätta vara statsminister. Att det regeringsalternativ som nästa gång presenteras för riksdagen måste kunna visa på en möjlighet att få igenom sin budget. Och att Socialdemokraterna är "väl förberedda för att börja förhandla".

"Vi accepterar att vi är mindre än vi varit", sade Löfven "och det är därför det måste till ett blocköverskridande samarbete."

Men hur ska det gå till?

Två månader efter valet har såväl Stefan Löfven som Ulf Kristersson prövats i riksdagen. Centerpartiet och Liberalerna har visat att de inte kommer att förlita sig på Sverigedemokraternas stöd.

När Annie Lööf nu går in i sin sonderingsroll måste ljuset riktas mot den partiledare som själv inte räds att ställa de tuffa frågorna. Kan väljarna lita på Stefan Löfven? Kan de vara säkra på att han tar sitt ansvar och håller Sverigedemokraterna ute? Vad är S beredda att offra och erbjuda för att få sitta kvar vid makten, och vad går inte att kompromissa bort?

De frågorna måste ställas och besvaras. Förr hellre än senare.

Ödmjukhet är ingen socialdemokratisk paradgren. Inte heller att dela med sig av makten. Den närmaste veckan kommer att visa om den ovanan kan brytas.