William Strid: "Kan gå hur som helst"

Fakta

1. Kadiatou Holm Keita, 17, Lidingö och Felix Sandman: "Hurt somebody" (Noah Kahan och Julia Michaels)

2. William Strid, 21, Söderhamn och Wiktoria: "Stay with me" (Sam Smith och Mary J Blige)

3. Sebastian Walldén, 23, Göteborg och Astrid S: "I'll be there" (Jess Glynne)

4. William Segerdahl, 16, Vänersborg och Mariette: "Shallow" (Lady Gaga och Bradley Cooper)

5. Bragi Bergsson, 25, Västra Frölunda och Hanna Ferm: "Up where we belong" (Joe Cocker och Jennifer Warnes)

6. Nathalie Brydolf, 23, Bromma och Benjamin Ingrosso: "Sugar" (Maroon 5)

Låtordningen kan komma att ändras.