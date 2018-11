David Hockneys målning gick för rekordpris och såldes för 817 kronor på auktion. I det kanske det finns ett litet hopp om att vita, heterosexuella mäns konstverk håller på att bli omsprungna av andra grupper, skriver Carolina Söderholm.

När David Hockneys målning såldes för cirka 817 miljoner kronor hos auktionsfirman Christie's i New York i veckan, var priset det högsta för ett verk av en nu levande konstnär.

I fjol pungades dock fyra miljarder kronor ut för Leonardo da Vincis målning "Salvatore Mundi". De senaste årens försäljningslistor toppas av en exklusivt manlig skara, däribland Paul Gauguin och Jackson Pollock.

"When racism & sexism are no longer fashionable, what will your art collection be worth?" frågade aktivistgruppen Guerrilla Girls i en klassisk poster. Mot en enda Jasper Johns-målning ställde de möjligheten att förvärva ett sextiotal verk av kvinnliga och icke-vita konstnärer, som Sonia Delaunay och Hanna Höch.

Frågan är lika relevant idag. Investerar samlare och institutioner i konstnärlig styrka, eller pengar och prestige?

Möjligen är en förändring på väg. Målningen "Portrait of an artist (Pool with two figures)" av den öppet homosexuelle Hockney tolkas ofta som en bild av konstnären och hans ex-pojkvän. Precis som flera av hans 1960- och 70-talsmotiv från ett soldränkt Kalifornien har målningen en gåtfull erotisk laddning.

I en artikel om Hockney-försäljningen pekar New York Times samtidigt på färska rekordpriser för verk av afroamerikanska konstnärer. Kanske får nu myten om det vita, manliga heterosexuella geniet konkurrens också på konstmarknaden. Det vore i så fall inte en dag för tidigt.