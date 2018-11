Bråk om parkourbana i Bjärred på väg mot en lösning

Mark- och miljödomstolen har avslagit den överklagan som grannar lämnat in mot parkourbanan som ska byggas i Bjärehovsparken. Kommunen kan dessutom tänka sig att flytta lite på banan för att blidka grannarna.

De upprörda grannarna menar att parkourbanan kommer att bli ett störningsmoment för dem, dels för att de som använder banan kommer att kunna se rakt in i deras hus och för att banan ska vara upplyst året om. Grannarna är också oroliga över ljudnivån från utövarna.

Men både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen har nu avslagit överklagandena.

För att försöka förhindra att grannarna tar saken vidare till mark- och miljööverdomstolen har kommunen bokat in ett möte med dem i början på nästa vecka.

– Vi har tänkt att vi skulle kunna anpassa lite grann, kanske flytta parkourbanan någon meter och kanske plantera någon buske. Vi måste prata med dem om de kan tycka att det är okej, det bästa vore om man kunde komma överens, säger Carin Hansson (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Planen var att parkourbanan skulle byggas under 2018. Om inga fler överklaganden lämnas in hoppas Carin Hansson nu att den kan stå klar under senvåren 2019. Tanken är också att ett litet utegym ska byggas i anslutning till parkourbanan.

Projektet samfinansieras av kommunen och Bjerreds gymnastikförening. Från början skulle kommunen gå in med 1,4 miljoner och föreningen med 700 000 kronor. Men kultur- och fritidsnämnden har utökat sin del av budgeten med 485 000 kronor.

Enligt en skrivelse från kommunens ekonomichef berodde prisökningen på att belysningen vid banan blir dyrare än beräknat och att en kostnad på 300 000 kronor, för samhällsbyggnadsförvaltningen projektledare, inte tagits med i den ursprungliga budgeten.