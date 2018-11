Per Bergström:

Fascinationen för kultledaren tar aldrig slut, skriver Per Bergström.

Per Bergström

Intresset för Charles Manson och Mansonfamiljen tycks aldrig avta. De senaste åren har historien kommit att fladdra förbi i medier i samband med Mansons död, men framförallt genom Emma Clines roman "Flickorna", teveserien "Aquarius" och senast i filmen "Charlie says" av Mary Harron.

Fascinationen är inte underlig, men om det tidigare har varit det mystiskt manipulativa som har fängslat med Mansonfamiljen – en verklighet som framstått mer som fiktion än fiktionen själv – ligger berättelsen nu helt rätt i tiden för den våg av true crime som ständigt sveper över oss med nya fall. Ett mord på fem personer så fyllt av fruktansvärda detaljer, som att med blod skriva "Helter skelter" (om än felstavat) på offrets kylskåp, som kan upprepas och omtolkas om och om igen tills dess verklighet i det närmaste har uppgått i fiktion.

Samtidigt som "Charlie says" i förra veckan visades på Stockholms filmfestival lade en auktionsfirma i Hollywood ut Sharon Tates exemplar av The Beatles vita dubbelalbum till försäljning – det album där just "Helter skelter" återfinns, alltså en av de förryckta inspirationskällorna till mordet på henne.

I Tates exemplar saknas förvisso skivan med låten. Det till trots kan en artefakt för 4000 dollar makabert påminna om att dess första ägare en gång lyssnat till sin egen döds soundtrack, och förmå bryta den känsla av overklighet som kan omge en true crime-berättelse.