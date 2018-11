Fares "A way out" nominerad till spelpris

Josef Fares kan kamma hem ett prestigefyllt pris på spelgalan "The game awards" i Los Angeles den 6 december.

Hans Hazelight är nominerat för bästa regi för spelet "A way out", som handlar om två brottslingar som rymmer från ett fängelse i 1970-talets USA.

Svenska utgivaren Paradox är nominerad för "Battletech" i kategorin bästa strategispel, även om spelet i sig är utvecklat i USA.

I kampen om det finaste priset, årets spel, tävlar "Assassin's creed odyssey", "Celeste", "God of war", "Marvel's Spider-man", "Monster hunter: World" och "Red dead redemption 2", och i bästa pågående spel tävlar "Destiny 2: Forsaken", "Fortnite", "No man's sky", "Overwatch" och "Tom Clancy’s rainbow six siege".