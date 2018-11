Lika hopplöst förtvivlat nu som då

Du ska veta att recensenten försökte tycka om Ledins show.

Tomas Ledin POP/ROCK. Skarpt läge. Show på Malmö arena 16/11.

"If those words once spelled a name ..." inleder countryartisten Robbie Fulks sin låt "All you can cheat", en sång om en natt på en sjaskigt hotell, innan han efter en lagom lång konstpaus fyller i "... it wasn't Hilton".

Strax innan kvällens show rullade igång täcktes skynket på scenen av fem upplysta versaler, formade med en mängd glamourösa smålampor: ett E, ett L, ett I. Men nej, belysningen stavade inte till Elvis. Kvällen tillhörde Ledin.

Vad han än aspirerat på att bli så har Tomas Ledin alltid varit ett substitut. Publiken i Malmö arena skulle nog inte uttrycka det så, de hade löst biljett för att uppleva Tomas Ledin och ingen annan, men de i skaran som 2013 såg hans mer genomtänkta "Showtime"-turné – en föreställning som fungerade som ett slags iscensatt självbiografi – skulle nog ändå hävda att årets show är lite fattigare.

I det skarpa strålkastarskenet inledde han denna gång med "I natt är jag din". Han gjorde det solo, men inte över hövan intimt. Instrumenten var en stålsträngad gitarr i öppen stämning och en hylsa på fingret att slira med längs strängarna. Det lät bullrigt och slängigt, en posörs arenashows-perfekta imitation av något genuint och fingerfärdigt välspelat. Sedan betade han av "Sommaren är kort" av bara farten.

Tomas Ledin har fått till en imponerande samling hits genom åren, och han såg till att göra processen med flera av dem kort; i sektionen med extranummer trycktes tio av dem ihop i potpurri, ungefär som man knycklar till en läskburk när den är tom och man själv är uttråkad. Det är begripligt, karln har under sin karriär gjort 1415 gig – bildproducenten har räknat – och levt med flera av dessa låtar i många år. Ibland vill man städa undan.

Men vad ska han bereda plats för? Framför en kuliss som skulle föreställa Capri, där han spelade för ett tag sedan – till hans försvar: han ironiserade själv över dekoren – lirade han fyra låtar som "format honom". Ju mindre som skrivs om hans tolkning av "A case of you", desto längre lever både jag och Joni Mitchell, men tagningen av Springsteens "Hungry heart" går inte att ignorera. Innan han gick igång presenterade han sin idé med tolkningen: när han hörde låten i början av 80-talet anade att "mellan raderna fanns det en lite blåare ton".

Och så levererade han den med en frejdighet helt i strid med låten. Låten har tolkningsutrymme: den kunde ha gjorts överdrivet ångerfull och dröjande eftertänksam, likväl som livsbejakande eller nonchalant och fartblind – som Springsteens inspelning – men detta?

Ledin är ju så mycket mer än stilpolitiskt korrekta referenser. Ledin har genom åren gjort så mycket. Han förhöll sig märkvärdigt sval inför "Never again", låten han skrev åt Agnetha Fältskog och sjöng ihop med henne, men den smäktande versionen han levererade tillsammans med Laila Adèle och Fernando Fuentes – på spanska – var fin. Det fanns en hjärtlighet också i "Hammarn unner bönninga" – framförd i mitten av arenan – som var svår att stå emot.

Sämst överlag var rocken: hejig, otymplig, trött. "Du kan lita på mig" deklarerade han, och lät som en Bryan Adams på tomgång. Likt en populismens riddare i 90-talsskepnad sjöng han att "jag vet vad jag gör, jag är inte bankdirektör".

Än mer problematiskt idag är kanske hur "På vingar av stål" lät som en romantisk hyllning till lågprisflyget: dålig service, överbokning, trångt benutrymme och flottiga rester av chipspåsar i tidskriftsfacket i sätet framför. "Det är samma känsla som i rock'n'roll" sjöng han i den där låten.

Nej, det är det inte. Men vill han tro det finns det ingen som hindrar honom.