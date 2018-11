På fredagseftermiddagen hotade en man i 55-årsåldern en kvinna på Ingelstadsgatan i Malmö.

Det ska ha inträffat vid klockan 16.30. En kvinna som bor på adressen blev hotad av en man som hade ett tillhygge i handen.

Polisen kom till platsen och kunde gripa mannen under lugna former. Vad det rör sig om för tillhygge vill polisen inte gå in på.

Båda två bor på gatan, i samma trappuppgång.

Mannen är misstänkt för grovt olaga hot.