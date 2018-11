Nano fick ett stort genombrott i Melodifestivalen förra året, där hans "Hold on" slutade tvåa i finalen bakom Robin Bengtssons "I can't go on".

I höst har han agerat förband under Per Gessles turné och nu släpper han också ny musik. Singeln "Love is the reason" är ute nu.

"'Love is the reason' är skriven i en tuff period, som livet kan vara ibland. Låten stärkte mig och förhoppningsvis kan den stärka andra", säger Nano i ett pressmeddelande.