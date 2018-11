Nobelpristagare: Undvik panik, ge inte upp

Fakta

Professor Paul M Romer, från Stern School of Business vid New York University, tilldelas årets ekonomipris till minnet av Alfred Nobel för att han har varit med och lagt grunden till metoder för att studera vikten av teknologisk utveckling för tillväxt. På senare år har Romer även gjort sig känd som en stridbar kritiker av vissa kollegor i nationalekonomiska kretsar.

Han myntade även för i dagarna 14 år sedan uttrycket "A crisis is a terrible thing to waste" (på svenska ungefär: "En kris är en fruktansvärd sak att låta gå till spillo"). Uttrycket var riktat till deltagare på ett riskkapitalseminarium i Kalifornien. Men det var i sin tur inspirerat av en reklamslogan för en amerikansk fond för stöd till svarta universitetsstudenter från 1971, som löd: "A mind is a terrible thing to waste".

Paul Romer, nyligen fyllda 63, skapade även stora rubriker tidigare i år när han i protest mot vad han ser som manipulerad data i Världsbankens rankning för affärsklimat i olika länder lämnade uppdraget som Världsbankens chefsekonom. Han delar årets ekonomipris med William D Nordhaus, professor vid Yale University.