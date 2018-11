Rekordpris för Hockneys målning

Ett av den brittiske konstnären David Hockneys verk har sålts för 90,3 miljoner dollar, runt 817 miljoner svenska kronor, i New York.

"Portrait of an artist (Pool with two figures)" såldes efter mer än nio minuter hektisk budgivning som dominerades av två budgivare på telefon.

Priset är rekordhögt för en målning av en levande artist, meddelar auktionshuset Christie's.

Det tidigare rekordet innehades av Jeff Koons, vars "Balloon dog (Orange)" såldes för 58,4 miljoner dollar på Christie's 2013.

Auktionshuset, som kallade målningen "ett av de stora mästerverken i modern tid", hade uppskattat att priset för målningen skulle nå 80 miljoner dollar.