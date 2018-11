Rödakhmerledare dömda för folkmord

Två ledare för Röda khmererna i Kambodja döms till livstids fängelse för folkmord och brott mot mänskligheten under skräckväldet i landet mellan 1975 och 1979, enligt en dom från en FN-stödd krigsdomstol.

Domstolen anser att folkmordsbrott begicks mot etniska vietnameser och det muslimska chamfolket, säger domaren Nil Nonn.

Det är första gången rödakhmerledare dömts för folkmordsbrott.

Domen föll i Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) under fredagen. Domstolen, bildad i samarbete mellan FN och Kambodjas regering, har i uppdrag att ställa Röda khmerernas ledare inför rätta för de brott som begicks i dåvarande Demokratiska Kampuchea.

Mellan 1,7 miljoner och två miljoner människor miste livet under åren 1975–1979, mördade eller märkta av svält och svåra umbäranden.