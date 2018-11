Sökinsatserna i Kalifornien fortsätter, rekordpris på Hockney-tavla och Sarah Sjöström fortsätter imponera i världscupen.

Dubbelt så många saknade i Kalifornienbränder

Antalet saknade i brandområdet i norra Kalifornien har ökat till 631 personer efter att nödsamtal från förra veckan har börjat gås igenom. Antalet saknade mer än fördubblades under torsdagen.

– Jag vill att ni förstår att det kaos vi hanterade var utöver det vanliga, säger meddelar sheriff Kory Honea.

Rekordpris för Hockneys målning

Ett av den brittiske konstnären David Hockneys verk har sålts för 90,3 miljoner dollar, runt 817 miljoner svenska kronor, i New York.

"Portrait of an artist (Pool with two figures)" såldes efter mer än nio minuter hektisk budgivning som dominerades av två budgivare på telefon.

Assange delgiven misstanke om brott i USA

Wikileaksgrundaren Julian Assange, som offentliggjort mängder av dokument kring USA:s krigsinsatser i Afghanistan och Irak, har delgivits misstanke om brott i USA, enligt Wikileaks.

Sjöström snabbast i försöket

Simstjärnan Sarah Sjöström fortsätter att briljera i bassängen i Singapore, där finalhelgen i simvärldscupen äger rum.

Sjöström var snabbast i försöket på 50 meter fjäril, på tiden 25,02, sex tiondelar snabbare än nederländska Ranomi Kromowidjojo.