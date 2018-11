Svårt rucka på kritiserat Facebook

Fakta

Facebooks vinst under tredje kvartalet som avslutades den 30 september uppgick till 5,1 miljarder dollar (cirka 46 miljarder kronor), eller 1:76 dollar per aktie. Det kan jämföras med en vinst på 4,7 miljarder dollar under motsvarande period förra året.

Omsättningen uppgick till 13,7 miljarder dollar (123 miljarder kronor) under tredje kvartalet.

Antalet månatliga användare minskade från 2,29 miljarder till 2,27 miljarder.

Aktiekursen låg på drygt 181 dollar per aktie vid inledningen av 2018. Vid börsens stängning den 15 november stod kursen i cirka 144 dollar per aktie.