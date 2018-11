Trivsamt, men live alltför likadant

Madeleine Peyroux KONSERT · MÅBRA­MUSIK. Palladium, Malmö, 15/11

Mysig, men måttligt medryckande måbramusik.

Madeleine Peyroux är bra. Frågan är om hon inte är bättre på skiva, där alla nyanser i sången och arrangemangen får glänsa, än live.

De bästa albumen från Peyroux har den kvaliteten att de kan avlyssnas i många olika lägen. Man kan till exempel dyka ner i och ta till sig stämningarna, lika väl som låta musiken snurra på som bakgrund till ett middagssamtal.

Malmökonserten blev däremot i längden för jämntjock, för likadan från låt till låt.

Peyroux har ingen karismatisk personlighet och hon tar inte ut svängarna eller känslorna i rösten mycket mer på scenen än i studion. När hon trycker på med mer attack blir stämman pressad och vissa toner lite platta och orena.

Styrkan sitter i det nedtonade finliret, vilket nu bland annat märktes i den finstämda nya "Lullaby".

Amerikanskan har mejslat ut en egen nisch åt sig. Blues, jazz, rock, pop och fransk chanson är sammanvävda i en personlig stil som ger henne möjlighet att gå från stompigt sväng till ömhudade, avskalade ballader inom samma ram. Nu kom hon med ett verkligt slipat fyrmannaband, där musikerna dock bara behövde sätta fart på ungefär 25 procent av sin kapacitet. Speciellt den fullkomligt briljante gitarristen Jon Herington underutnyttjades. Leta gärna efter live­klipp med honom i Steely Dan och få en kick.

Madeleine Peyroux har förvisso komponerat mycket, men hon är ändå mest känd för sin förmåga att plocka upp och tolka välkända örhängen från olika genrer. Nu koncentrerade hon sig nästan uteslutande på originallåtar från det nya albumet ”Anthem”. Hon borde nog ha deklarerat tidigt att det var planen.

Plattan och låtarna är utmärkta, men framför allt refrängerna är inte alltid av den kalibern att man går igång på dem direkt, om det är live man hör dem första gången.

Så fler covers kunde gott varit med under konsertens ordinarie 90 minuter. I den avdelningen fick vi nu Dylans ”You're gonna make me lonesome when you go”, Serge Gainsbourgs ”La javanaise” (som i Peyrouxtappning är med på soundtracket till ”The shape of water”) plus Leonard Cohens ”Anthem" och ”Dance me to the end of love”.

Jo, Madeleine Peyroux gav oss också en ensam­avdelning, där en godbit var de hoplimmade ”J'ai deux amours”, ”New Orleans hop scop blues” och ”Trampin”.

Peyroux passade där på att visa vilken driven och "självförsörjande" gitarrist hon är och den ensamstunden kändes efteråt som konsertens roligaste.