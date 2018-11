Håkan Engström imponerades av Israel Nash och hans band.

Israel Nash ROCK. KB, Malmö, 17/11.

Ni har hört och läst bandet War On Drugs beskrivas som klassiska rockens traditionsbärare och förnyare? Utan att riktigt få berättelsen att stämma?

Då är ni inte ensamma. Men jag tror att det hela är ett missförstånd, det är detta allt handlar om: Texasmusikern Israel Nash och hans band. Musiken de spelade på KB stämmer till punkt och pricka in på beskrivningen.

Han är en ypperlig låtskrivare och en bandledare som ser till att medmusikerna både tjänar och tillfogar personliga prylar och egenheter till helheten. Viktigast är Eric Swanson, som med sin pedal steel tillför musiken färg och värme, men mer sällan än väntat en ton av country. Lika naturligt för honom är att ge musiken en känsla av tyngdlöshet och svävande stämningar.

En mer uppenbar sparringpartner är gitarristen Roger Sollenberger som ger mer omedelbar respons på bandledarens infall. Hastigt utbyte musiker emellan, tillfällen fångade i flykten – jodå, sådant förekommer. Men bandet jobbar ändå utifrån rätt givna förutsättningar, där en stor del av attraktionen finns i det omsorgsfullt utmejslade soundet.

De är fem på scen, men killen som mixar ljudet är en sjätte och viktig medlem. Likt War On Drugs musik är denna nedsänkt i reverb, återklang, vilket ger ett varmt och ombonat sound. Sådant medför alltid risken att musikerna låter distanserade, att de är inneslutna i en bubbla. Desto viktigare då att variera uttrycket, att spela med temperament och att utmana den svårgenomträngliga hinnan. Här gör både Sollenberger och Nash själv fina insatser. Musiken når ut, den bränner till, den överraskar.

Och inte att förglömma: Israel Nash knåpar ihop starka låtar, med tydliga melodier och effektiva krokar som gör att musiken aldrig domnar av trots att tempot ofta är släpigt. Han sjunger dem med en röst och attityd någonstans mellan Neil Young och Bob Seger: lite mer uppfordrande än i studioversionerna, där ljudprakten i sig gör mycket av jobbet. Högstunder på KB kom i "Woman at the well" (lugn, harmonisk, urstark), "Who in time" (fem sångare i samkväm, över en groove som ni känner igen från Youngs "Down by the river") och "LA lately" (drömskt vaggande lite flummig, men med nerv ändå).

I en samtid av pessimister och gnällspikar var det gott också att höra Israel Nash tala livsbejakande – utan floskler! – om värdet av att göra världen mindre, att istället för falla efter för misstänksamhet och hat söka det gemensamma hos människor. Musiken? Den gör en del av det där jobbet. "Music is love" som en känd tänkare uttryckte det.