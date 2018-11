Emma Bunton, känd som "Baby Spice", håller på att spela in en soloskiva. Det är elva år sedan hon senast släppte en singel, då på före detta Spice Girls-managern Simon Fullers skivbolag. Nu twittrar artisten att hon skrivit kontrakt med skivbolaget BMG och håller på att spela in egna låtar i studion, rapporterar The Sun