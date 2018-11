Doldisen som ska städa upp i brexitröran

På bara ett halvår har två tungviktare kastat in handduken. Nu tar doldisen Stephen Barclay över det otacksamma jobbet att förbereda Storbritanniens stökiga skilsmässa med EU. Premiärminister Theresa May lär behöva hans hittills osvikliga lojalitet.

46-årige Barclay tar över efter Dominic Raab – som svek May på torsdagen, dagen efter att hon presenterat det omstridda avtal med EU som Raab själv varit med om att ta fram.

Avhoppet innebar ett tungt slag mot May, just som hon förberett sig på den delikata uppgiften att sälja in avtalstexten till parlamentet. Där möttes hon av hård kritik från såväl oppositionen som ledamöter i hennes eget parti. Många svor att uppgörelsen inte kommer att passera parlamentet. Samtidigt börjar allt fler misstroendeförklaringar mot May komma in från ledamöter som vill tvinga bort henne.

Men May står på sig och hävdar att avtalet är det bästa möjliga. Nu behöver hon all hjälp hon kan få för att locka över en majoritet i parlamentet på sin sida.

Brittiska medier spekulerar om att Barclay inte var hennes förstahandsval. Både miljöminister Michael Gove och justitiekansler Geoffrey Cox rapporteras ha tackat nej till att efterträda Raab – som endast stod ut i drygt fyra månader på posten sedan han tog över efter avhoppade David Davis i juli.

Oavsett hur högt Barclay stod på Mays lista glädjer hon sig troligen åt att ha fått en minister som gjort sig känd för att vara lojal. Under sina åtta år som parlamentsledamot har 46-åringen aldrig röstat emot partilinjen. Barclay har det senaste åren tjänat som biträdande chef för hälsovårdsdepartementet, en nivå under regeringen, och tar nu alltså ett rejält kliv uppåt.

Att han röstade för att lämna EU i brexitomröstningen 2016 lär vara till hans fördel i diskussioner med de mest hårdföra brexitivrarna.

Med en bakgrund som bankchef beskrivs Barclay ofta som något av en slipad teknokrat, skriver BBC . Han har gjort sig känd som en politiker som lyssnar noga och får saker gjorda, säger partikollegan Vicky Ford i en intervju med tv-kanalen.

Precis som många andra högt uppsatta politiker i Storbritannien gick Barclay på en privat avgiftsbelagd skola, närmare bestämt King Edward VII School. Efter studenten gjorde han en vända i det militära och tog senare examen som jurist 1998. Efter att ha tagit plats i parlamentet 2010 på ett mandat från Cambridgeshire satt Barclay i fyra år i det inflytelserika utskott som granskar regeringens utgifter. 2017 tillträdde han på en av de högre posterna på finansdepartementet, innan han gick vidare till hälsovårdsdepartementet.