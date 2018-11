Dygnet runt

Mitt Malmöljud 6: ”De har potential att bli betydligt mycket större i resten av världen än i Malmö”

Benz, Leslie Tay, Aura Oyasumi, The Crümps, Need for Speed och Sindri. Det är några av Malmös bästa musikakter just nu om vi frågar Kaleevi, Sofia Härdig och Viktor Andersson. I Dygnet Runts serie "Mitt Malmöljud 2018" låter vi tre personer från Malmös musikscen utse sin egen favoritmusik från hemstaden.

Need for Speed, Benz och Leslie Tay. Bild: Carolina-Calheira-Diestel, Ebba Ågren, Emmalisa Pauly