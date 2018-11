VA Syd har annonserat att villaägarna i Malmö skall förses med två fyrfackskärl av dimensionerna 112 x 77 x 87 centimeter vardera under maj-november 2019. Kostnaden för abonnemanget höjs till 1 950 kronor om året. Om man inte vill ha båda dessa mastodontkärl kan man få avstå det ena, men avgiften blir ändå lika hög. Dessutom har de flesta även en tunna för trädgårdsavfall med separat abonnemang.

Nu har vi två mindre kärl (140 liter vardera), ett för matavfall och ett för övriga hushållssopor, varav det ena ryms i ett befintligt sopskåp. Vi är ett tvåpersonershushåll och har bara ett fåtal (3-4 stycken) påsar i botten på varje tunna, som töms var fjortonde dag. För detta betalar vi en abonnemangsavgift om 1 100 kronor per år. Det betyder att det nya abonnemanget skulle innebära en höjning med 77 procent! Oerhört!

När matavfallskärlet infördes i september 2012 lovade VA Syd att det skulle inte kosta abonnenterna något extra, utan vara gratis. Man kan förstå, att insamlingen av matavfallet kan ju inte vara gratis, men kanske betalas en del av drivmedelsframställningen och matavfallet har ju villaägarna betalat. Hade insamlingen av matavfall varit avgiftsbelagd, hade naturligtvis gensvaret varit svagt. Är det den kostnaden VA Syd vill ta igen nu? Övrig återvinning lämnar vi nu på en återvinningsstation, när man ändå passerar på sin färd, men återvinningsstationerna har dessvärre dragits in den ena efter den andra.

Vad det egentligen handlar om är att kostnaderna för återvinning av restprodukter flyttas över från producenterna till konsumenterna istället, men sänker producenterna priserna motsvarande? Jag tror inte det!

Rent praktiskt kommer det att bli problematiskt att hysa de nya mastodontkärlen, eftersom de inte ryms i befintliga sopskåp eller avbalkningar. Skall villaägaren behöva bygga om eller bryta igenom villahäcken för att slippa ha dessa omfångsrika sopkärl framför varje villafasad? Hur vackert skulle det bli? Kanske skulle man kunna ha kvartersvis återvinning på återvändsgatornas vändplatser istället för separat för varje villa enligt VA Syds planer.

Är det rimligt att höja abonnemangsavgiften med 77 procent? VA Syd har upplyst att det nya abonnemanget är obligatoriskt enligt lag. Är det ett led i kommunens strävanden att förmå småhushållen att överge sin villor till förmån för andra?

VA Syd skriver i brevet om det nya systemet ”bra för både dig och miljön”. Inte för mig! Och hur bra för miljön är det, att skrota alla de sopkärl som installerades 2012 och tillverka nya?

Klas Sandberg

Svar:

Fyrfacksinsamlingen är ett system som ger utökad service och som har efterfrågats av våra kunder ett antal år då man har detta i de flesta skånska kommuner.

Idag måste våra villakunder åka till återvinningsstationen eller återvinningscentralen för att lämna sitt sorterade förpackningsmaterial. Med de nya fyrfackskärlen blir det enkelt att bli av med sitt förpackningsmaterial direkt utanför dörren och man slipper att köra iväg med det.

Undersökningar från kommuner som redan infört detta har en kundnöjdhet på över 90 procent och nästa år finns systemet med fyrfackskärl i 22 av 33 skånska kommuner. Undersökningar från andra kommuner visar att återvinningen av förpackningsmaterial ökar med cirka 50 procent efter införandet.

Vi genomför förändringen för att värna om miljön, eftersom vi sparar både råvaror och energi när vi återvinner förpackningsmaterial och tidningar istället för att använda jungfruliga råvaror vid nytillverkning.

Idag bränner vi upp det förpackningsmaterial som finns i villaägarnas soptunnor, istället för att återvinna det. Det finns stora miljövinster med att återvinna det som går att återvinna.

Metall- och glasförpackningar kan till exempel återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. Pappersfibrer kan återvinnas 5-7 gånger.

Om hushållet är litet så finns möjligheten att dela fyrfackskärl med grannen. Årskostnaden per hushåll blir i så fall 1 300 kronor per hushåll och år, i stället för 1 950 kronor per hushåll och år.

Den kommande kostnadsökningen beror på inköp av nya fyrfackskärl och nya fyrfacksbilar.

De nya fyrfackkärl VA Syd har handlat upp består av återvunnet material och är i sin tur återvinningsbara. De nuvarande sopkärlen kommer att återanvändas av företag, kommunala verksamheter och flerfamiljsfastigheter i Malmö, då dessa fortsätter att använda denna typ av kärl. De kärl vi inte har någon användning för kommer att återvinnas.

Christina Rydholm

Kommunikatör, VA Syd