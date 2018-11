6 Johnny Ramone i Hollywood

"I don't wanna be buried in a pet cemetery" sjöng The Ramones i ledmotivet till skräckfilmen "Jurtjyrkogården". Om man är gitarrist i ett punkband från Queens, New York? Då vill man bli begravd i Hollywood Forever Cemetery.

I den sektion som kallas Garden of Legends ligger sedan 2004 Johnny Ramones aska, under en bronsstaty i halvfigur. Den lilla statyett som är förlaga skapades av kollegan Rob Zombie, som en julklapp till Johnny julen 2003.