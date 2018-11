Att stoppa vapenförsäljningen till Saudiarabien är bara ett första steg. För att minska kungadömets makt måste vi sluta köpa dess olja. Det skriver Peter Singer, professor i bioetik vid Princeton i USA.

Mordet på journalisten Jamal Khashoggi inne på Saudiarabiens konsulat i Istanbul den 2 oktober i år har satt fokus på den saudiska regimen och i synnerhet på kronprins Mohammed bin Salman som har makten i landet. Till stor del beror uppmärksamheten på att den turkiska regeringen sett till att händelsen inte glöms bort i omvärlden.

Saudiarabiens första kommentar gick ut på att Khashoggi hade lämnat konsulatet i livet. När den turkiska regeringen släppt flera detaljerade uppgifter om mordet, medgav Saudiarabien att Khashoggi var död men att hans död var en oavsiktlig följd av ett slagsmål.

När nu turkiska myndigheter överlämnat bevis till CIA-chefen Gina Haspel, har Saudiarabiens åklagarmyndighet sagt att vissa tecken tyder på att Khashoggis död var planerad. Enligt Istanbuls chefsåklagare Irfan Fidan ströps Khashoggi strax efter att han kommit in på konsulatet och hans kropp styckades.

Som en följd av Khashoggis död stoppade Tyskland sin vapenförsäljning till Saudiarabien och uppmanade sina allierade att göra samma sak. Regeringsrepresentanter för flera nationer inklusive USA, drog sig ur ett stort investeringsmöte i Riyadh. Det gjorde också ett antal företagsledare. Bland dem höga chefer i storbanken JP Morgan och fondförvaltaren Black rock.

De häftiga reaktionerna på det brutala mordet på Khashoggi är något helt annat än det relativa ointresse Västvärlden visat de många offren för den Saudiledda militära interventionen i Jemen.

Saudiska lufträder har dödat tusentals civila. Barn har mist livet när deras skolbussar bombats. Men långt många fler har dött i den omfattande svältkatastrof som råder i Jemen.

Också svälten har vållats av Saudiarabiens agerande: blockader, importrestriktioner och andra åtgärder, som att inte betala ut lönerna till runt en miljon statsanställda.

En analys gjord av Martha Mundy vid London School of Economics innehåller bevis för att flygräderna riktas direkt mot matproduktion och matdistribution i områden som hålls av Saudiarabiens motståndare. Khashoggi skrev själv en gripande artikel om de döende barnen i Jemen och påpekade att Saudiarabien inte kan skryta om hög moral samtidigt som man bekostar kriget.

Mark Lowcock, FN:s katastrofkoordinator, meddelade i oktober säkerhetsrådet att åtta miljoner jemeniter då var beroende av mat utifrån och att siffran kan komma att stiga till 14 miljoner, varannan invånare i landet. "Svälten blir svårare och mer omfattande än vad någon nödhjälpsarbetare hittills upplevt under sitt yrkesliv", sade Lowcock.

Fotografier från Jemen visar barn, som trots mathjälpen bara är skinn och ben. Nästan två miljoner barn var i oktober svårt undernärda och en del av dem svälter ihjäl.

Mekkia Mahdi arbetar på en hälsoklinik överfylld av utmärglade barn. Hon sade till en reporter från tidningen New York Times att hon förvånas över att mordet på Khasnhoggi får så stor uppmärksamhet samtidigt som miljoner barn i Jemen lider. "Ingen bryr sig om dem", sade hon.

En del av uppmärksamheten förklaras av att Khashoggi var en känd journalist som skrev för Washington Post. Men han är också ett exempel på att en enskild individs öde lättare väcker känslor och engagemang, än stora mängder människors. Paul Slovic, ledande forskare på området, kallar fenomenet psychic numbing, psykisk avtrubbning: människor känner mindre empati ju fler man ser lida. Slovic brukar citera Moder Teresa som sade: "Om jag ser ett folkhav gör jag inget. Ser jag en människa handlar jag."

Avtrubbning kan vara en känslomässig reaktion som ligger i människans natur, men de flesta håller nog med om att miljoner människors död är en större tragedi än en enda individs. Oavsett vart våra känslor än vill leda oss, måste man i alla fall på övergripande nivåer i samhället och i näringslivet inse att antal har betydelse och agera därefter.

Kanske kan mordet på Khashoggi hjälpa oss att få syn på den saudiska regimens andra dödsbringande handlingar. I årtionden har regimen använt de pengar omvärlden betalat för olja till att indoktrinera den egna befolkningen in i en fundamentalistisk variant av islam. Man har inte nöjt sig med att sprida ideologin i Saudiarabien, utan lagt miljarder dollar på propaganda som ska omstöpa toleranta och fredliga muslimska samhällen till fundamentalistiska. Saudiarabien lär ha varit al-Qaidas huvudsponsor och av terrorgruppens utländska medlemmar i Irak kom fler därifrån än från något annat land.

Att stoppa vapenförsäljningen till Saudiarabien är bara ett första steg. För att minska kungadömets makt måste vi sluta köpa dess olja. Och för att kunna göra det behövs transparens i oljeindustrin och att varje större oljebolag offentliggör hur stor del av dess produkter som kommer från Saudiarabien, så att medvetna konsumenter kan avgöra vad de vill köpa eller bojkotta.

Kan vi komma dithän förde Jamal Khashoggis död ändå något gott med sig.

Peter Singer

Översättning: Karen Söderberg

Project Syndicate

Peter Singer är professor i bioetik vid Princeton i USA, hedersprofessor vid Monashuniversitetet i Melbourne och grundare av den ideella organisationen "The Life You Can Save". Singer har författat åtskilliga böcker, flera är översatta till svenska.