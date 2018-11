Jill Johnson KONSERT – Med Sandviken Big Band. Dirigent: Anders Berglund. Malmö Live, 16/11

Det är tjugo år sedan Jill Johnson vann Melodifestivalen med ”Kärleken är”. Det var på den tiden då låtarna framfördes tillsammans med levande symfoniorkester. Dirigent det året var Anders Berglund och sedan dess har de två vårdat en vänskap och ett musikaliskt samarbete. Förra året släppte de tillsammans med Sandviken Big Band plattan ”Christmas island”, och i år turnerar de Sverige runt med detsamma koncept.

Det är faktiskt svårt att märka att Malmö är först ut, att ikväll är en premiärkväll. Jill Johnson är tryggare än de flesta i både sin utstrålning och röst. Berglund har gjort klockrena arrangemang för sitt artonmannaband, som för publiken rakt till amerikanskt femtiotal med ymnigt snöfall, bjällror och snälla barn i skotskrutiga kläder.

För en som inte är förtjust i julen låter platsen ”Christmas island” som ett rent helvete. En plats man inte kan ta sig ifrån fylld med rödmosiga typer som slevar i sig glögg, hänger upp mistlar, tänder ljus och ler lite blidare för varje minut som går. Allt till soundtracket av ungefär sådan musik som spelas på Malmö Live denna kväll. Denna känsla lyckas Johnson frambringa från scenen. För mycket av det söta blir sliskigt. För mycket av det trygga blir självgott. Därmed inte sagt att uppträdandet saknar kvalitéer.

Det är ett nöje att ta del av Berglunds och orkesterns arrangemang och spel. Johnson är som bäst när hon får ta, när hon ligger utanför bekvämlighetszonen och när melodierna är som mest melodiska. ”What are you doing new year’s eve” och ”Winter wonderland” är två låtar fulla av dynamik, där hon kommer till sin rätt fullt ut. Berglund och storbandet bryter av med några instrumentala nummer och bjuder i ”The man with the bag” på sprudlande sång.

Några låtar som faller utanför julkonceptet får plats i repertoaren. Kanske mest överraskande är ”Crazy in love” – melodifestivalbidraget från 2003 – som fått en ny jazzig kostym. Här blir det tydligt hur skickliga både Johnson och Berglund är och hur deras samarbete har potential att skapa en egen dimension.