Komikern Bill Burr kommer till Stockholm i vår. Burr ligger bland annat bakom "The Monday morning podcast" och är aktuell med Netflixkomedin "F is for family".

Den 1 maj uppträder komikern med en 90 minuter lång show på Stockholm Waterfront.

Burr har tidigare utsetts till världens 17:e bästa ståuppkomiker genom tiderna av tidningen Rolling Stone Magazine, framför komiker som Eddie Murphy och Eddie Izzard.

Biljetter släpps den 23 november.