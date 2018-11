Exstudenten Bloomberg skänker miljarder

Syftet är att en presumtiv students möjligheter på Johns Hopkins i Maryland inte ska avgöras av familjens välstånd, förklarar Bloomberg, som var New Yorks borgmästare 2002–2013. "Amerika är som bäst när vi belönar människor baserat på kvaliteten i det de gör, inte hur tjock plånbok de har", skriver han i ett inlägg i The New York Times