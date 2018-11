Bränderna stoppar inspelningar i Hollywood

Fakta

Filmbolaget Paramount Studios köpte upp ett område mellan Malibu och San Fernando Valley på omkring 1 000 hektar på 1920-talet, och använde det som en inspelningsplats för främst westernfilmer de kommande decennierna.

Men när intresset för genren falnade övergavs området. En stor del köptes 1980 upp av National Parks Service. En gammal westernstad på området har sparats som varit öppen för filminspelningar och besökare, innan Woolseybranden slukade den.

Bland produktioner som spelats in där kan nämnas "Doktor Quinn", "Westworld", "The Lake house" med Sandra Bullock, "The Cisco kid", "The Mentalist" och "Weeds".