Kraftiga regn i Spanien – en död

En person omkom i nordvästra Spanien under söndagen efter de kraftiga regn som drabbat landet, skriver El Pais . Den spanska vädertjänsten Aemet har utfärdat en röd varning, vilket är den högsta nivån, för regionen Valencia på östkusten.

Kring städerna Alicante och Valencia håller vissa skolor stängt under måndagen till följd av de stora regnmängderna. Även ett av Valencias universitet har valt att ställa in all undervisning i kommunen Ontinyent under måndagen.

För ögruppen Balearerna har Aemet utfärdat en orange varning, den nästa högsta nivån och i den sydöstra regionen Murcia har regnet under måndagsmorgonen medfört stora trafikproblem.

Fortsatt regn är att vänta på flera håll i landet, framför allt kring Valencia och Balearerna.