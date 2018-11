Sjuttonåringen som rymde efter att ha dömts för det uppmärksammade mordförsöket på en vaktmästare i Malmö 2017 har gripits. Han greps i lördags söder om Stockholm under tumultartade former och är misstänkt för flera nya brott.

– Han är misstänkt för människorov. Han sitter frihetsberövad hos oss sedan den 17 november, säger Lars Alvarsjö, inre befäl vid polisen i Stockholm.

Det var i onsdags som 17-åringen tillsammans med en annan av de intagna rymde från hemmet han är placerad på genom att hota personalen.

– Två ungdomar har genom hot mot personalen lämnat avdelningen och blivit upphämtade av en väntande bil, sa Pär Olsson, RLC-befäl polisregion Mitt efter händelsen.

Rymningen skedde från SIS Sundbo i Fagersta.

17-åringen och den andre rymlingen är nu misstänkt för att ha varit inblandad i en kidnappningshistoria i Västerhaninge tillsammans med två andra personer mellan 17 och 18 år. På lördagen greps 17-åringen och de tre andra av polisen. Enligt tidningen Mitt i Stockholm är de samtliga misstänka för människorov, utpressning, misshandel och olaga hot.

De fyra gripna misstänks för att under natten mellan fredagen och lördagen ha tvingat in en för dem helt okänd 16-åring i en bil utanför en skola i Västerhaninge. 16-åringen ska därefter ha misshandlats och de andra tonåringarna tvingade av honom pengar som lämnades ut av pojkens föräldrar i utbyte mot deras sons frihet.

– Föräldrarna betalade, men jag vill inte gå in på summan, säger Lars-Göran Rehn, operativ koordinator på Haningepolisen till Mitt i Stockholm.

Polisen hade tidigare under fredagen fått in uppgifter om att bilen som rymlingarna använde sig av hade setts vid Östnora camping söder om Stockholm och den sattes nu även i samband med kidnappningen. Under lördagen slog polisen till mot campingen och de fyra tonåringarna kunde gripas under tumultartade former.

En biljakt inleddes på campingen där flera polisbilar ska ha skadats. Även en mindre byggnad vid en minigolfbana blev påkörd och förstörd, men ingen människa skadades och de fyra tonåringarna greps.

SIS Sundbo, varifrån onsdagens rymning skedde, ligger drygt 60 mil från 17-åringens hem i Malmö. Institutionen är inriktad mot tonåringar med missbruk, kriminalitet och antisocialt beteende.

17-åringen dömdes för att som 15 år gammal ha försökt mörda vaktmästaren som var ute och röjde snö genom att skjuta honom med flera skott natten till den 8 februari 2017. Vaktmästaren skadades allvarligt, men överlevde. Det har inte framkommit något motiv till mordförsöket.

Under rättegångarna i tingsrätten och hovrätten nekade 17-åringen till brott.

Hovrätten menade att brottet har ett straffvärde på 16 års fängelse. När skotten avlossades var skytten 15 år och åtta månader. Straffrabatten som en följd av den låga åldern gjorde att straffet blev tre års sluten ungdomsvård.