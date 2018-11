Balboan lockar dansare till Höllviken

På torsdag den 22 november kommer dansare från 14 länder till danslägret The Revival på Falsterbo Kursgård i Höllviken för att dansa balboa, swingdansen som också kallas för dansernas dans.

Under det fyra dagar långa lägret pågår dansen i stort sett dygnet runt. Efter dagarnas kurser följer kvällarnas socialdans, som pågår fram till småtimmarna.

Kvällsdanserna är öppna även för dem som inte deltar i lägret. Det är också öppet för dem som vill komma bara för att lyssna på musiken. På lördagskvällen den 24 november spelar storbandet Kind of Dukish från Berlin. The Revival All Stars, som är lägrets eget band, spelar fredag och söndag kväll.

Balboa är en av flera swingdanser som har sina rötter i jazzens USA under 1920- och 30-talet. Jämfört med den närbesläktade dansen lindy hop, har den tekniskt mer avancerade balboan inte någon stor scen i dag. Men balboan bärs upp av en krets hängivna dansare, som gärna reser långt för att träffas och dansa.

Lägret arrangeras av den ideella föreningen Sweden Balboa Society. Mer information på www.swedenbalboa.se.